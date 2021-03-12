وزير الصحة: اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت درجات حماية عالية.. وأنصح الجميع بأخذ اللقاح

بلادي – الرياض :

وجه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الجمعة)، نصيحة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بالمسارعة في أخذ لقاح “كورونا” لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير.

وأكد “الربيعة” أن جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية ومأمونية كبيرة من الإصابة بـ”كورونا” بعد أسبوعين من أخذ اللقاح.

وكانت الوزارة أعلنت مؤخراً، التوسع في حملة التطعيم ضد الفيروس، مبينة أن عدد مراكز اللقاحات بلغ نحو 500 مركز حتى الآن في مختلف مناطق المملكة.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن كل من يرغب في أخذ اللقاح سيتم تحديد الموعد له فوراً بعد الدخول إلى تطبيق “صحتي” حسب المواعيد المتاحة.