تعطلت مركبته وترجل منها.. “فريق إنجاد” يعلن العثور على مفقود رماح في “عزبة حلال”

بلادي – الرياض :
أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم (الجمعة)، العثور على الشخص المفقود بالقرب من محافظة رماح التابعة لمنطقة الرياض.
وقال الفريق إن المفقود ترجل من مركبته بعد أن حدث عطل لها، وتمكن من الوصول إلى “عزبة حلال”، مشيرا إلى أن صاحب العزبة تواصل مع الفريق وأخبرهم بوجود المفقود معه.
وأضاف أن أعضاء من الفريق ذهبوا إلى موقع العزبة وعثروا على المفقود، واطمأنوا عليه، ليتم تسليمه لذويه.
وكان الفريق ذكر أن آخر تواصل تم بين المفقود وذويه كان ظهر يوم الثلاثاء الماضي، وانقطع التواصل بعدها، مضيفا أن أعضاءه تحركوا يوم أمس للبحث عنه دون جدوى، ومن ثم واصلوا البحث اليوم حيث تم التوصل إليه.
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