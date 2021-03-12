عاصفة رملية تجتاح مدينة عرعر وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية

بلادي – الرياض :

اجتاحت عاصفة رملية شديدة مدينة عرعر، صباح اليوم (الجمعة)، وتسببت في انعدام مستوى الرؤية الأفقية بالطرق والشوارع مع وجود نشاط للرياح.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، كثافة الغبار والأتربة وتصاعدها بشكل كبير فوق المناطق السكنية، كما غطت العاصفة جزءا كبيرا من المحافظة، حيث غطى اللون الأحمر السماء، وباتت حركة المركبات في الطرق والشوارع صعبة للغاية، فيما أظهرت بعض الصور والمقاطع وقوع بعض التلفيات بزجاج عدد من النوافذ بسبب شدة العاصفة وما تحمله معها.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة الحدود الشمالية، تضمن عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وانعداما في مدى الرؤية على العويقيلة ورفحاء وعرعر، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحا وتستمر حتى الساعة 1 ظهراً.