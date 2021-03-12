“أمانة الرياض” تتفاعل مع فيديو إلقاء عمال نظافة نفايات بأحد الشوارع.. وتوضح الإجراءات المتخذة بحقهم

بلادي – الرياض : تفاعلت أمانة منطقة الرياض، مع مقطع فيديو متداول أظهر قيام عمال نظافة بإلقاء أكياس نفايات على جانب أحد الشوارع بحي اليرموك. وأكدت الأمانة أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق المتورطين وطبقت لائحة الغرامات المالية الرادعة بحقهم، وتم تنظيف الموقع. وكان المقطع أظهر سيارة نظافة خلال اقترابها من رصيف الشارع، وقيام عمال النظافة بتفريغ أكياس نفايات منها، وإلقائها على جانب الطريق ومن ثم مغادرة الموقع سريعاً.

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