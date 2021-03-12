أمير الحدود الشمالية يتبرع بـ1000 جهاز لوحي لطلبة التعليم بالمنطقة

بلادي – الرياض :

قدم أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد، تبرعاً بـ1000 جهاز لوحي، لتمكين الطلبة الذين لا تتوفر لديهم أجهزة من التعلم عن بُعد وأداء الاختبارات.

ويأتي تبرع الأمير فيصل بالأجهزة اللوحية، حرصاً منه على أبنائه الطلاب بالمنطقة من أداء المتطلبات الدراسية ودعم مسيرة التعليم عن بُعد وتحقيقاً للتعاون والتكاتف بالمجتمع.

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق صدور أمر سامٍ باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي.

يذكر أن وزارة التعليم بدأت تطبيق التعليم عن بُعد لجميع المراحل التعليمية، منذ بدء انتشار فيروس “كوورنا” في المملكة في مارس 2020.