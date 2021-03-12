أوامر ملكية: اعفاء وزير الحج والعمرة وانهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا

بلادي – الرياض :

‫أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عدداً من الاوامر الملكية.

– اعفاء معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه.

‏⁧‫- تكليف معالي الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

– انهاء خدمة فضيلة الشيخ / إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا.

– تعيين فضيلة الشيخ / علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

‫ – اعفاء معالي الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

– تعيين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

‫- تعيين معالي الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير.

-‫ تعيين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعدًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

‫- اعفاء معالي الأستاذ / محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه.

‫- تعيين المهندس / ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “للخدمة المدنية” بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الدكتور / سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.