رسميا.. المملكة تستضيف مجموعة الأخضر في التصفيات الآسيوية

بلادي – الرياض :

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، أنه تلقى موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استضافة المملكة لمجموعة المنتخب السعودي للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأوضح الاتحاد أن العاصمة الرياض ستستضيف المباريات المتبقية من المجموعة الرابعة والتي تضم المنتخب الوطني بجانب منتخبات فلسطين، اليمن، سنغافورة وأوزبكستان.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل أن استضافة المملكة لهذه المجموعة تعكس متانة الإمكانات والدعم الذي تحظى به الكرة السعودية والثقة بنجاحاتها العملية والصحية في ظل الجائحة، إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في التعاون مع الاتحاد الآسيوي نحو الإسهام بنجاح بطولاته ومنافساته.

وأضاف أن اختيار المملكة لاستضافة مباريات المجموعة، إلى جانب استضافة مباريات 3 مجموعات بدوري أبطال آسيا لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة للرياضة والتي شهدت قفزات كبيرة في الفترة الأخيرة.

وثمّن الجهد الكبير المبذول من جانب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي والذي أسهم بنجاح منظومة العمل واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية والقارية.

ويحتل المنتخب الوطني وصافة الترتيب بالمجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات خلف المنتخب الأوزبكي متصدر المجموعة بـ 9 نقاط من 5 مباريات، فيما يأتي منتخب سنغافورة بـ 7 نقاط أمام اليمن “5 نقاط” ثم فلسطين “4 نقاط” وذلك من 5 مباريات لكل منهم.