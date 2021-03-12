“الأرصاد” تجدد التحذير من عواصف رملية على الرياض ومحافظاتها تستمر حتى التاسعة

بلادي – الرياض :
حذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رملية قد تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية بمنطقة الرياض.
وتشمل هذه الحالة عددًا من المدن والمحافظات، مثل الحريق، والخرج، والقويعية، والمجمعة، والدرعية، والدوادمي، والزلفي، والغاط، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، وحوطة بني تميم، ورماح، وشقراء، وضرما، وعفيف، ومرات.
وأكد المركز أن الحالة بدأت من الساعة 10 وتنتهي الساعة 9 من مساء اليوم الجمعة.
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