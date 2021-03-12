ظهرا بفيديو يتباهيان بالمال.. القبض على مقيمين حصلا على 21 ألف ريال من “التستر التجاري”

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة حائل القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وهما يتباهيان بعرض مبالغ مالية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، النقيب طارق النصار، أن الجهة المختصة تمكنت من تحديد هويتيهما والقبض عليهما، حيث تبين أنهما مقيمان من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، مؤكدًا أنه ضُبط بحوزتهما مبلغ 21 ألف ريال.
وكشفت إجراءات الاستدلال الأولية أن الأموال التي ظهرت في الفيديو كانت حصيلة أنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري، حيث جرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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