“الصحة”: اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعالة.. وهذا سبب تعليق “أسترازينيكا” في عدد من الدول

بلادي – الرياض :

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (الجمعة)، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “كوفيد 19” التي يتم استخدامها حالياً في المملكة آمنة وفعّالة.

وأوضح العبد العالي أن تعليق لقاح أكسفورد “أسترازينيكا” في عدد محدود من دول أوروبا هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات للتأكد من مأمونيتها.

وأشار إلى أن هذا الإجراء احتياطي ومؤقت، ويتم مع اللقاحات الأخرى، وأن بعض هذه الدول عادت لاستخدامه بعد ثبوت سلامته.