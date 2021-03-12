بلادي – الرياض : أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ يتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة مأرب. وأوضح التحالف أن تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام والخبراء الأجانب، مؤكدا دعمه عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي للمليشيا الحوثية والخبراء الأجانب القائمين عليها في مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.