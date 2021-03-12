السيرة الذاتية لرئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ علي السعوي

بلادي – الرياض :
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين الشيخ علي بن سليمان السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.
وتخرج الشيخ علي بن سليمان السعوي في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء.
وعمل عضواً بالمحكمة الإدارية العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعضواً بالمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، كما عمل رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض.
كما عمل عضواً في إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الإداري، ورئيساً لعدد من دوائر الاستئناف الإدارية، وقاضياً بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم.
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