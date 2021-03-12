الأمير عبدالرحمن بن مساعد: أتراجع عن قولي إن هناك قصوراً في الجانب الإعلامي لنقل صورة المملكة خارجياً

بلادي – الرياض :

أعلن الأمير عبدالرحمن بن مساعد تراجعه عن انتقاده، خلال لقاء تلفزيوني، لدور الإعلام السعودي، في الدفاع عن المملكة بالخارج وعكس الإنجازات والإصلاحات التي حدثت فيها.

وأوضح، اليوم (الجمعة) عبر حسابه على “تويتر”، أن الإعلام السعودي يقوم بدوره على أكمل وجه في هذا الجانب، والقصور إن وُجد فهو في الفهم لدور الإعلام.

وأشار إلى أن تراجعه جاء بناء على تغريدة الإعلامي عضوان الأحمري، التي أكد فيها أن الإعلام ليس دوره نقل الإنجازات أو الدفاع عن البلد في الخارج.

وكان عضوان قد ذكر في تغريدته أن الدفاع عن المملكة في الخارج مهمة الجهات الدبلوماسية، وأن نقل الصورة للخارج يكون بفتح الباب للأجنبي للسياحة والاطلاع على النهضة، ومخالطة الناس.