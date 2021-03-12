طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة على عدد من المناطق وانخفاض في درجات الحرارة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (السبت).

وتوقّع المركز أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والرياض.

وأضاف أن تأثير الرياح سيمتد إلى مناطق نجران وعسير والباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 39 درجة مئوية؛ في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 4 درجات مئوية؛ في طريف.