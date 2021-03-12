السيرة الذاتية لنائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر القاسم

بلادي – الرياض :

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “للخدمة المدنية” بالمرتبة الممتازة.

شغل المهندس ماهر القاسم منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية، منذ أبريل 2019م، ويرأس حالياً مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للقوى العاملة (إحدى شركات تكامل القابضة)، وهو عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير).

وانضم مؤخرًا لعضوية مجلس إدارة معهد الإدارة، كما أنه عضو في لجان حكومية عديدة، وسبق أن شارك في عضوية مجموعة مجالس إدارية لشركات خاصة قبل انضمامه للوزارة.

ويتمتع بما يزيد على 20 سنة من الخبرات العملية والقيادية في قطاعات عدة، منها التصنيع والتطوير وتقنية المعلومات، شغل فيها عددا من المناصب القيادية في شركات عالمية ومحلية رائدة، مثل شركة آي بي أم، ومايكروسوفت، والإلكترونيات المتقدمة.

ويحمل القاسم شهادة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو خريج لبرنامج القادة التنفيذيين من معهد أي إم دي بسويسرا.