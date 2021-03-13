“الأرصاد” ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على هذه المناطق

بلادي – الرياض :
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة.
وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، الرياض، مكة المكرمة، وعسير، والمنطقة الشرقية، ونجران، ستشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء.
وأضاف أن أجزاء من جازان، والباحة، والقصيم، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساء.
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