“هيئة الصحة”: لم نرصد أي آثار جانبية للقاحات “كورونا” بالمملكة.. وما يتم في دول أوروبية إجراء احترازي

بلادي – الرياض :

أكدت هيئة الصحة العامة، أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاحات المضادة لفيروس “كورونا” المرخصة في المملكة؛ غير الأعراض الجانبية البسيطة والتي تم رصدها في التجارب السريرية مسبقًا.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة أثبتت مأمونيتها وفاعليتها وتوصي الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح.

وأضافت تعليقاً على ما صدر في بعض الدول الأوروبية يوم أمس الأول الخميس من تعليق للقاح “استرازينكا”، أن ما تم هو إجراء احترازي لمدة 14 يومًا للتحقق من ارتباط اللقاح مع تقارير متفرقة عن أعراض جانبية خطيرة.

وأبانت أن ما تم رصده لا يتجاوز معدلات حدوث تلك الحالات في المجتمع، ولم يظهر أي ارتباط وثيق بين الحالات المذكورة وبين اللقاح.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يثبت أن جميع الجهات الصحية بدول العالم ومن ضمنها المملكة تقوم برصد كافة الحالات التي تظهر عليها أي أعراض جانبية بعد أخذ اللقاح، ودراستها للتحقق من مأمونية اللقاح.