يرفع استيعابه إلى 30 مليون مستخدم.. “النقل” تواصل أعمال مشروع طريق السيل الكبير – الرياض السريع

بلادي – الرياض :

تواصل وزارة النقل، أعمالها في مشروع طريق السيل الكبير- الرياض السريع، والذي كان قد جرى تنفيذه بثلاث حارات في كل اتجاه.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمستخدمي الطريق من ضيوف الرحمن والمعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون حاج ومعتمر، واختصار زمن الرحلة ما بين (جدة ومكة المكرمة) ومنطقتي الرياض والشرقية، وتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الطائف الدولي الجديد، وتقليل الازدحام المروري الذي يشهده الطريق الحالي.

وأبانت أن المشروع يسهم في تسهيل التنقل بين المنطقتين، إضافة إلى إبعاد الشاحنات القادمة من المنطقتين الوسطى والشرقية من دخول مدينة الطائف، كما يأتي في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق في منطقة مكة، وتحسين جودة البنية التحتية لها.