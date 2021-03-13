مواطن بالأحساء يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناته مع الغسيل الكلوي

بلادي – الرياض :
تبرع شابٌ في محافظة الأحساء بإحدى كليتيه لوالده، لإنهاء معاناته مع الغسيل الكلوي التي استمرت عدة سنوات.
وقال الشاب علي القنبر، إنه قرر التبرع بإحدى كليتيه لوالده لإنهاء معاناته من الفشل الكلوي الذي جعله ملازما لأجهزة غسيل الكلى، مشيراً إلى أنه كان يتأثر عندما يرى والده ملازما لتلك الأجهزة ومكوثه أمامها مدة 4 ساعات.
وأبان أنه بعد محاولات كثيرة استطاع إقناع والده بضرورة أن يتبرع له، حيث توجه إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالمنطقة الشرقية وقام بكل الفحوصات اللازمة، والتي أثبتت مطابقة الأنسجة بينه وبين والده، لافتاً إلى أن العملية تكللت بالنجاح.
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