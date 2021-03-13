‏”شؤون الأسرة”: 7 طرق لوقاية كبار السن من الاضطرابات ‏النفسية

بلادي – الرياض :
حذر مجلس شؤون الأسرة من أن إصابة كبار السن بالاضطرابات النفسية، التي قد تؤدي بهم في نهاية المطاف إلى حالة من العجز الكلي.
وأوصي للوقاية من القلق والاكتئاب والخرف، بضرورة تجنب العزلة والحث على المشاركة في العمل والأنشطة الاجتماعية، مع ممارسة هواية سابقة أو تجربة هواية جديدة.
وأكد أهمية اللعب مع الأحفاد والحيوانات الأليفة المفضلة، وكذلك الانخراط في العمل التطوعي، والمشاركة في الأحداث المحلية، إضافة إلى الانضمام إلى الأندية الصحية أو الاجتماعية.
وينصح المجلس كذلك بالسفر إلى أماكن جديدة، وقضاء بعض الوقت في الطبيعة، مع كتابة مذكرات عن التجارب الحياتية، وقراءة بعض الكتب.
وأوضح أن 3.8% من كبار السن على مستوى العالم مصابون باضطرابات القلق، و6.6 % من المصابين بالعجز الكلي، يرجع لاضطرابات نفسية.
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