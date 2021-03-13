‏”شؤون الأسرة”: 7 طرق لوقاية كبار السن من الاضطرابات ‏النفسية

بلادي – الرياض :

حذر مجلس شؤون الأسرة من أن إصابة كبار السن ‏بالاضطرابات النفسية، التي قد تؤدي بهم في نهاية المطاف إلى حالة من ‏العجز الكلي.‏

وأوصي للوقاية من القلق والاكتئاب والخرف، بضرورة تجنب ‏العزلة والحث على المشاركة في العمل والأنشطة الاجتماعية، ‏مع ممارسة هواية سابقة أو تجربة هواية جديدة.‏

وأكد أهمية اللعب مع الأحفاد والحيوانات الأليفة المفضلة، وكذلك ‏الانخراط في العمل التطوعي، والمشاركة في الأحداث المحلية، ‏إضافة إلى الانضمام إلى الأندية الصحية أو الاجتماعية.‏

وينصح المجلس كذلك بالسفر إلى أماكن جديدة، وقضاء بعض ‏الوقت في الطبيعة، مع كتابة مذكرات عن التجارب الحياتية، ‏وقراءة بعض الكتب.‏

وأوضح أن 3.8% من كبار السن على مستوى العالم مصابون ‏باضطرابات القلق، و6.6 % من المصابين بالعجز الكلي، ‏يرجع لاضطرابات نفسية.‏