‏”العدل” تنهي نزاعات تجارية بـ 25.8 مليون ريال بالمصالحة

بلادي – الرياض :

أكدت مصادر بوزارة العدل أن مركز المصالحة نجح في إنهاء عدد من القضايا التجارية، وأن قيمة المبالغ التي ‏جرى التصالح فيها بلغت أكثر من ‏‏25.8 مليون ريال‎.‎

وأوضحت وفقًا لـ”الاقتصادية” أن مسار الصلح في القضايا ‏التجارية، يوفر الكثير من الوقت والتكاليف المادية، إذ لا يستغرق ‏سوى 45 يوما منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ‏ترضي الأطراف وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي‎.

يذكر أن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، دشن في يناير الماضي، ‏مبنى مركز المصالحة النموذجي، الذي يتيح للأطراف المتنازعة ‏فرصة الصلح عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين ‏والمتخصصين‎.