المسند: غدًا غرة شعبان و13 أبريل أول أيام شهر رمضان

بلادي – الرياض :

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، أن ‏تكون عدة شهر شعبان هذا العام 1442 هـ 30 يومًا، إذ ‏إن القمر سيغرب قبل الشمس يوم 29 شعبان بنحو 29 دقيقة وفقًا ‏لأفق مكة المكرمة.‏

وأوضح المسند أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون يوم ‏‏30 شعبان في تمام الساعة 5.31 صباحًا، وعليه تكون غرة شهر ‏رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل.‏

وأشار إلى أن القمر يوم 29 رمضان سيغرب قبلُ في أفق مكة ‏بنحو 12 دقيقة، وبالتالي سيكون موعد الاقتران عند الساعة ‏‏10.00 من اليوم نفسه، وبالتالي لن يظهر الهلال في الأفق، ‏وعليه سيكمل رمضان 30 يوما، ويكون يوم الخميس 13 مايو هو أول أيام عيد الفطر.‏

ولفت إلى أن اليوم (السبت) هو آخر أيام شهر رجب 1442هـ، ‏وأن غدًا الأحد سيكون أول أيام شهر شعبان.