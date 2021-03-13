المسند: غدًا غرة شعبان و13 أبريل أول أيام شهر رمضان

بلادي – الرياض :
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، أن تكون عدة شهر شعبان هذا العام 1442 هـ 30 يومًا، إذ إن القمر سيغرب قبل الشمس يوم 29 شعبان بنحو 29 دقيقة وفقًا لأفق مكة المكرمة.
وأوضح المسند أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون يوم 30 شعبان في تمام الساعة 5.31 صباحًا، وعليه تكون غرة شهر رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل.
وأشار إلى أن القمر يوم 29 رمضان سيغرب قبلُ في أفق مكة بنحو 12 دقيقة، وبالتالي سيكون موعد الاقتران عند الساعة 10.00 من اليوم نفسه، وبالتالي لن يظهر الهلال في الأفق، وعليه سيكمل رمضان 30 يوما، ويكون يوم الخميس 13 مايو هو أول أيام عيد الفطر.
ولفت إلى أن اليوم (السبت) هو آخر أيام شهر رجب 1442هـ، وأن غدًا الأحد سيكون أول أيام شهر شعبان.
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