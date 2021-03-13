شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم السبت

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382059 حالات. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 239 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372456 حالة، 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6563 حالة وفاة. وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم السبت . وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :

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