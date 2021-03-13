الأرصاد: العوالق الترابية بالرياض والشرقية تستمر إلى مساء الليلة

بلادي – الرياض :
أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الغبارية التي تشهدها الرياض والمنطقة الشرقية، اليوم (السبت)، هي عوالق ترابية تستمر إلى مساء الليلة.
وبين المركز أن الرياح سرعتها متوسطة حاليا، وقد بلغت أعلاها في القريات بسرعة 80 كم في الساعة.
وأشار إلى أن العاصفة الرملية تحولت في المناطق الشمالية والوسطى والغربية إلى عوالق ترابية، وتتأثر اليوم المنطقة الجنوبية خاصة نجران وشرورة بالرياح النشطة المثيرة للأتربة التي تحد من مدى الرؤية.
من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر في المنطقة الجنوبية، مع استمرار التنبيه في المنطقة الوسطى والشرقية حتى تزول العوالق الترابية.
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