وزير الشؤون البلدية يوجه الأمانات بمعالجة آثار موجة الغبار التي ضربت عددا من مناطق المملكة

بلادي – الرياض :

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم (السبت)، الأمانات والبلديات كافة؛ بسرعة معالجة الآثار التي خلّفتها موجة الغبار التي ضربت عددًا من مدن ومناطق المملكة أمس (الجمعة).

وأوضحت الوزارة أن التوجيهات شملت البدء في تنفيذ خطة للنظافة العامة من خلال الكنس الآلي واليدوي لمعالجة ما خلّفته موجة الغبار من الأضرار على مستوى تجمع الأتربة والرمال في الطرق والأماكن العامة، إلى جانب تنفيذ برامج غسل الأرصفة والأماكن المخصصة للمشي من الأتربة والغبار.

وأبانت أن التوجيهات تضمنت أيضا إزالة الأشجار المتضررة من تلك الموجة من الشوارع والطرق في مختلف المناطق، على أن يتم توزيع عمال النظافة في مختلف المواقع مع التأكد من اتخاذ إجراءات تضمن عدم تعرضهم للأضرار الصحية الناتجة عن الرمال المتجمعة التي خلّفتها الموجة.

كما تضمنت التشديد على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الحالات المختلفة والطارئة الناجمة عن الموجة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق المتضررة، وتسخير إمكانيات الوزارة والأمانات والبلديات لمعالجة الآثار في أسرع وقت.