وزير الطاقة: التعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية ستحفز الاستثمار في المجال

بلادي – الرياض :

أكّد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن موافقة مجلس الوزراء على تعريفة استهلاك الكهرباء الخاصة بالشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية في المملكة، ستحفز الاستثمار في المجال، بعدما أصبحت التعريفة 18 هللة لكل كيلوواط/ساعة.

وأوضح أن القرار يسهم في تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة في مجالات الأعمال كافة، ويجسّد الدور المحوري والتكاملي، الذي ينهض به قطاع الكهرباء وشركاؤه في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبيّن أن الجهات التي ستستفيد من هذه التعريفة تشمل الشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية المُرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقائمة حالياً، وكذلك الشركات الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي إليها قبل نهاية عام 2023م.

وأشار إلى أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء ستقوم بإصدار قواعد وإجراءات تطبيق التعريفة، التي ستوضح آلية تقديم طلبات الحصول على التعريفة والاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها المنظم لنشاط الحوسبة السحابية في المملكة.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن التعريفة، بمزاياها التنافسية تعزز مكانة المملكة كمركز محوري لربط القارات رقمياً، عبر توسيع نطاق وقدرة معالجة البيانات، ورفع الطاقة الاستيعابية لها، وذلك عن طريق تحفيز الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.

وأضاف أن أثر هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي المعتمد على البيانات، وتسريع دخول المنتجات الرقمية للأسواق، إضافة إلى تحفيز بيئة ملائمة لريادة الأعمال الرقمية.