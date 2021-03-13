إغلاق 3 مساجد في الرياض والحدود الشمالية مؤقتاً بعد تسجيل حالات إصابة بكورونا بين المصلين

بلادي – الرياض :

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم السبت، 3 مساجد بشكل مؤقت في منطقة الرياض، وذلك بعد تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أن المساجد المغلقة اليوم، مسجدان في منطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ليصل بذلك مجموع ما تم إغلاقه خلال 34 يومًا إلى 272 مسجدًا، تم فتح 264 مسجدًا بعد الانتهاء من إجراءات التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأبانت أنه تمت إعادة فتح 11 مسجدًا، 4 منها في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من الرياض والحدود الشمالية والمدينة المنورة والجوف والقصيم ونجران وحائل.