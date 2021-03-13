التوسع في تدشين مراكز لقاحات فيروس (كورونا) بالأحساء

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دوت الخليج- علي بن زيد
التوسع في تدشين مراكز لقاحات فيروس (كورونا) بالأحساءدشنت الصحة في الأحساء المزيد من مراكز لقاحات فيروس (كورونا)، وذلك تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس.
مهيبة بالجميع التسجيل عبر تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح، مجددة التذكير بمجانية اللقاح؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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