هل ستُلغى بلاغات الهروب عن بعض العمالة لتصحيح أوضاعهم من الغد؟.. “الموارد البشرية” تجيب

بلادي – الرياض :
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم صحة الأنباء التي تُدوولت عن إلغاء الوزارة لبلاغات الهروب عن بعض العمالة المهنية لتصحيح أوضاعهم، بعد تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
وقالت الوزارة، رداً على العديد من الاستفسارات التي وردتها اليوم السبت، إن العمالة التي يوجد عليها بلاغات تغيب قبل إطلاق المبادرة يتم التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها.
يشار إلى أن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”، وهي إحدى مبادرات التحول الوطني التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، تدخل حيز التنفيذ بدءاً من غد الأحد.
وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، كما تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر في حال انتهاء عقده دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال مدة سريان العقد.
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