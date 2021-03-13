بلادي – الرياض :
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتدني في مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.
وأوضح المركز أن الحالة تشمل الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك مناطق نجران، وعسير، والباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما توقع المركز أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 39 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 6 درجات مئوية في طريف ورفحاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الأحد: رياح سطحية وأتربة وغبار على معظم المناطق.. ومكة الأعلى في درجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.