غداً.. بدء تعديل نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل في “نطاقات”

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، عن بدء تطبيق قرار تعديل نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل ببرنامج “نطاقات” غداً الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، ناصر الهزاني، أن قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بتعديل نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل في “نطاقات”، الذي سيُطبق غداً 1 شعبان، امتداد لقرارات الوزارة السابقة ذات الصلة.

وقضى القرار، الذي صدر في 27-10-2020م، بتعديل نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، بزيادتها بنسبة 3% وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها.

ويأتي القرار حرصاً على تحفيز المنشآت على توطين الوظائف في القطاع، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك “نطاقات”، بهدف تنظيم سوق العمل وخلق فرص وظيفية جاذبة ومستدامة لأبناء وبنات هذا الوطن.