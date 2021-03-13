القبض على مواطن ووافد روّجا عملات نقدية مزورة في مكة المكرمة

بلادي – الرياض :
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على شخصين؛ مواطن ووافد من الجنسية السودانية، مارسا النصب والاحتيال المالي على الأشخاص، ببيع عملات مزورة.
وأوضحت أن المتهمَين في العقدين الخامس والسابع، وقاما ببيع عملات نقدية مزيفة بأقل من قيمتها السوقية، حيث عُثر بحوزتهما على 98 ربطة ورق لعملات مزيفة، وبسماع أقوالهما أقرا بما نُسب إليهما، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
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