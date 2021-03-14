“صحة الرياض” تضبط عاملاً وافداً بمهنة حداد يعمل طبيب أسنان

بلادي – الرياض :

ضبطت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الاجهزة الأمنية، عمالة وافدة قامت بتشغيل عيادة منزلية مخالفة للأسنان في أحد الأحياء الشعبية جنوب العاصمة.

وأوضحت “صحة الرياض”، أنه تم الوقوف على الموقع المخالف وضبطه بناءً على بلاغ ورد لإدارة الالتزام، حيث تمّ ضبط عامل وافد بمهنة حدّاد يعمل في مهنة طب الأسنان، في عيادة خاصة، وذلك بشكلٍ مخالف، وغير مخوّل له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة.

وأبانت أنه جرى توقيف المخالفين مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهم للشرطة لإحالتهم إلى النيابة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيالهم.

وشدّدت على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.