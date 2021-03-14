تشمل 3 خدمات.. “الموارد البشرية” تُصدر دليل المُستخدم لمبادرة تحسین العلاقة التعاقدية

بلادي – الرياض :

يبدأ اليوم (الأحد)، سريان مبادرة “تحسین العلاقة التعاقدية” وهي إحدى مبادرات التحول الوطني التي أطلقتھا وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، بالتعاون مع وزارة الداخلیة ومركز المعلومات الوطني.

وأصدرت الوزارة، دليل المُستخدم لبيان كيفية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المبادرة.

ويهدف الدليل إلى شرح كيفية الاستفادة من خدمات حرية التنقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، عبر تقديم وصف كامل لكل خدمة وآلية تنفيذها عبر المنصات المعنية.

وقسم الدليل الخدمات التي تقدمها المبادرة كالتالي:

خدمة التنقل الوظيفي

هي خدمة تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين.

وفيما يلي ضوابط الاستفادة من الخدمة:

1 ـ ضوابط خاصة بالمنشأة المستفيدة:

ـ سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد.

ـ أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق.

ـ الالتزام ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80 % آخر 3 أشهر.

ـ توثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100%

ـ ألا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقييم الذاتي عن 80%

ـ وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة.

2 ـ ضوابط خاصة بالعامل الوافد:

ـ أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل.

ـ أن يكون العامل قد أكمل 12 شهراً لدى صاحب العمل في أول دخول له للمملكة.

ـ أن يكون العامل على رأس العمل.

ـ عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل.

ـ الالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.

ويستثنى من تطبيق ضوابط الاستفادة من الخدمة الحالات التالية:

ـ عدم وجود عقد عمل موثق للعامل.

ـ عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.

ـ عدم إصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يوماً من دخول المملكة.

ـ إذا انتهت رخصة العمل أو الإقامة للعامل.

ـ موافقة المنشأة الحالية على انتقال العامل.

متطلبات الاستفادة من الخدمة

ـ وجود حساب إلكتروني على منصة “قوى” التابعة للوزارة لكل من المنشأة الجديدة والعامل.

ـ وجود عرض وظيفي إلكتروني عبر منصة “قوى”.

إجراءات طلب الخدمة

يتم تنفيذ الخدمة على أربع مراحل:

ـ قيام المنشأة الجديدة بإنشاء العرض الوظيفي لطلب نقل خدمة العامل عبر منصة “قوى”.

ـ قيام العامل بالاطلاع على العرض الوظيفي واختيار (القبول/الرفض) عبر منصة “قوى”.

ـ يتم إشعار المنشأة الحالية بطلب انتقال العامل.

ـ بدء احتساب فترة الإشعار.

خدمة الخروج والعودة

تتيح هذه الخدمة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل الموثق عبر حسابه في منصة “أبشر”.

شروط الاستفادة من الخدمة

ـ أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.

ـ أن يكون لدى العامل عقد عمل سار وموثق.

ـ أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول وتغطي فترة الخروج والعودة.

ـ أن يكون جواز السفر صالحاً لمدة 90 يوماً.

ـ أن يكون العامل داخل المملكة عند طلب التأشيرة.

ـ ألا يوجد على العامل مخالفات مرورية.

تعليمات خاصة بالخدمة

ـ وجود حساب للعامل على منصة أبشر “أفراد “.

ـ يتحمل العامل التكاليف المالية المترتبة على طلب تأشيرةالخروج والعودة.

ـ تسمح الخدمة للعامل الوافد بطلب تأشيرة الخروج والعودة لمرافقيه.

ـ بإمكان العامل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة.

ـ يترتب على إخلال العامل بالتزاماته وعدم العودة لإكمال عقد العمل الموثق، منعه من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.

رحلة تنفيذ الخدمة

ـ تتم خطوات هذه الخدمة بالكامل عبر حساب الوافد في منصة “أبشر”.

ـ يمكن الوصول إلى خدمة إصدار التأشيرة وفق التسلسل التالي: الخدمات الإلكترونية /الجوازات /خدمة إصدار التأشيرة.

خدمة الخروج النهائي

تتيح هذه الخدمة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمغادرة بعد انتهاء عقد العمل الموثق أو خلال سريانه وذلك عبر حسابه في منصة أبشر.

شروط الاستفادة من الخدمة

ـ أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.

ـ أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق.

ـ أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول.

ـ أن يكون جواز السفر صالحاً لمدة 60 يوماً على الأقل.

ـ أن يكون العامل داخل المملكة عند تقديم الطلب.

ـ ألا يكون على العامل ملكية مركبة.

ـ عدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة على العامل.

تعليمات خاصة بالخدمة

ـ وجود حساب للعامل على منصة أبشر “أفراد “.

ـ تسمح الخدمة للعامل الوافد طلب تأشيرة الخروج النهائي لمرافقيه.

ـ بإمكان العامل إلغاء تأشيرة الخروج النهائي.

ـ يترتب على إخلال العامل بالتزاماته وخروجه نهائياً أثناء سريان عقد العمل الموثق، منعه من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.

رحلة تنفيذ الخدمة

ـ تتم خطوات هذه الخدمة بالكامل عبر حساب الوافد في منصة” أبشر”

ـ يمكن الوصول إلى خدمة إصدار التأشيرة وفق التسلسل التالي: الخدمات الإلكترونية /الجوازات /خدمة إصدار التأشيرة.