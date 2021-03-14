أمين الرياض يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة “ضحية الكلاب الضالة”

بلادي – الرياض :

وجه أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف اليوم (الأحد)، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة.

وشمل التوجيه أن تقوم اللجنة برفع النتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها 72 ساعة.

وكانت ضاحية الواشلة قد شهدت أول أمس (الجمعة)، مهاجمة كلاب ضالة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات خارج استراحة أهلها ما تسبب في وفاتها.