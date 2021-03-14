بلادي – الرياض : أعلنت الإدارة العامة للمرور القبض على قائد مركبة لقيامه بركن سيارته بشكل مخالف، فوق أحد الأرصفة المخصصة للمشاة. جاء ذلك تفاعلا مع مقطع فيديو يرصد توقف السيارة فوق أحد الأرصفة بشكل مخالف لقواعد السلامة المرورية. وأكد المرور أنه تم القبض على قائد المركبة المخالفة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “المرور” يتفاعل مع مقطع لمركبة تتوقف بطريقة مخالفة ويطيح بقائدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.