اكتمال اندماج بنكي “ساب” و”الأول” ودمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء

بلادي – الرياض :

أعلن البنك السعودي البريطاني اليوم (الأحد)، اكتمال الاندماج بين بنكي ساب والأول، حيث تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة بنك ساب، لبنى العليان، أن الاندماج شهد مراجعة كل جوانب أعمال البنكين لمعرفة أفضل المزايا، واستثمار الفرص لتقديم عرض أكثر تنافسية، مبينة أن “ساب” يقدم العديد من العروض في مجال مصرفية الشركات لدعم النمو في جميع جوانب الاقتصاد، كما سيُمكن عملاء مصرفية الأفراد من الوصول إلى شبكة فروع أكبر في جميع أنحاء المملكة.

وأكدت أن البنك سيعمل على تعزيز شراكته مع مجموعة HSBC لتوفير الوصول إلى شبكة مصرفية دولية، مع إدخال معايير جديدة في الخدمات الرقمية بالمملكة.

وشهد الاندماج قيام فريق المشروع المكون من 300 عضو، بإنجاز آلاف المهام، بما في ذلك ترحيل 4500 عميل من الشركات و500 ألف من العملاء الأفراد من البنك الأول إلى البنك المندمج الجديد.