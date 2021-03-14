“غازكو”: الانتهاء من تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 5 ملايين ريال

بلادي – الرياض :
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى شركة “الحلول للغاز”.
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن الشركة ستكون ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% لغازكو، برأس مال 5 ملايين ريال.
وأشارت إلى أن الشركة ستبدأ تقديم خدماتها بعد استكمال كافة أعمال التأسيس من الناحية الإدارية والفنية، مبينة أنه لا يمكن تحديد التكاليف المرتبطة بتأسيس الشركة في الوقت الحالي.
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