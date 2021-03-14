“الحصيني”: أجواء معتدلة تميل للبرودة ليلا وأخرى حارة على هذه المناطق بالمملكة

بلادي – الرياض :

توقع الباحث في شؤون الطقس وعضو لجنة “تسميات” المناخية عبد العزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة اليوم (الأحد) طقسا معتدلا نهارا على المنطقة الوسطى والشمالية والغربية والمرتفعات الجبلية، فيما يميل للبرودة ليلا.

وأوضح الحصيني أن الأجواء ستكون حارة على بعض مناطق الغربية والساحل الأوسط والجنوبي نهاراً، معتدلة فجر الإثنين، وكذلك غائمة جزئيا على أجزاء من شمال وغرب ووسط وشرق المملكة مع عوالق ترابية.