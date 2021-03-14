الحزام الأصفر في التايكوندو للبراعم الصم بالشرقية.

هناي بنت عبدالله – الدمام

اختتم نادي الصم في المنطقة الشرقية برنامجه التدريبي في رياضة التايكوندو بمنح الاتحاد السعودي لرياضة التايكوندو الحزام الأصفر ل ١٥ لاعبا من البراعم الصم وذلك بعد شهرين من تنفيذ البرنامج

وقدم رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور ناصر بن صعب الشمري في حفل اختتام البرنامج الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد السعودي لرياضة التايكوندو شداد بن طالع العمري على جهود الاتحاد في منح البراعم الصم شهادات الحزام الأصفر كأول برنامج ينفذ على مستوى الأندية.

وأوضح الشمري بأن النادي وضمن برنامجه الرياضي لهذا الموسم أطلق العديد من الألعاب المتنوعة ومنها لعبة التايكوندو التي لاقت اقبالا كبير من قبل البراعم حيث كانت اول دفعه قوامها ١٥ لاعبا وقد تم عمل لهم برنامج تدريبي مكثف تم من خلاله اجتياز اختبار الحزام الاصفر من الاتحاد السعودي للتايكوندو وحصولهم على شهادات الحزام الاصفر من الاتحاد السعودي وذلك بإشراف ومتابعة من مشرف الأنشطة الرياضيةبالنادي نائب الرئيس محمد النهدي وكذلك عضو مجلس الإدارة راجح السهيمي.

وامتدح الشمري القدرة الفنية والمهارية التي يمتلكها المدرب الوطني الكابتن كامل عواجي الذي أشرف على تدريب البراعم وذلك عبر تنفيذ برامج لياقية اساسيات اللعبة وبرامج تقوية ومرونه وبرامج ترفيهية لتحفيزهم حتى تم اجتيازهم اختبارات الاحزمه من قبل الاتحاد السعودي للتايكوندو.

وأشار الشمري بأن البرنامج يعد الأول من نوعه يتم تطبيقه ضمن النشاطات الرياضية بنادي الصم بالمنطقه الشرقية.

وألمح الشمري بأن النادي يسير في التنوع واستحداث الرياضات التي تساهم في صقل مواهب الصم جميعا.

وفي نهاية البرنامج تم استعراض عدد من الفقرات المتعلقة بهذه الرياضة حيث قاموا البراعم باستعراض ما توصلوا إليه من مهارات متنوعة في هذا المضمار وتم خلال ذلك توزيع الشهادات والاحزمة للبراعم .