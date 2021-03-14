كيفية نقل كفالة سائق خاص في السعودية 2021 بالخطوات

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عمر شويل - جدة كيفية نقل كفالة سائق خاص في السعودية 2021 ، تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتوفير خدمة نقل كفالة سائق خاص، من خلال التواصل مع الإنترنت للمقيمين والوافدين إلى المملكة، وتعتبر هذه الخدمة من أهم وأفضل الخدمات المتاحة للمقيمين بالمملكة، ولهذا سوف نقوم بالحديث عن كل ما يخص نقل كفالة سائق خاص في السعودية.

كيفية نقل كفالة بالخطوات

يقوم الكفيل السعودي الجديد بالتواصل مع الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعمل تسجيل الدخول على الموقع والضغط على خانة الخدمات الإلكترونية، ثم نقوم بالبحث عن خانة طلب نقل كفالة والضغط عليها، وكتابة اسم المكان الذي تود الانتقال إليه، ثم تقوم بتسجيل كل البيانات المطلوبة والخاصة، من حيث رقم الإقامة واسم المكفول، وبعد ذلك يتم الضغط على خانة تحرير محضر تعهد وذلك بعد الحصول على إذن من الكفيل السابق، حيث يقوم هذا الكفيل بالتواصل مع الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويقوم بتسجيل المكان الذي يود المكفول الذهاب إليه، ثم يقوم بالضغط على خانة نقل وافد، وسوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بنقل الكفالة، وبعدها تقوم بالضغط على خانة الموافقة.

رسوم نقل كفالة السائق الخاص

يتم دفع مبلغ ألفين ريال سعودي في أول مرة لنقل الكفالة، وفي ثاني محاولة لنقل الكفالة يتم دفع مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي، وفي ثالث مرة يتم دفع مبلغ ستة آلاف ريال سعودي، كما تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة خدمة نقل الكفالة بدون إذن الكفيل، وذلك في حين تم تأخير الكفيل في دفع الراتب، أو التأخير في تجديد الإقامة وغيرها.

خطوات تجديد إقامة سائق خاص 1440

يمكن تجديد الإقامة بكل سهولة من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الداخلية، والتواصل مع منصة أبشر الإلكتروني، يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من حيث الاسم ورمز التحقق المرئي وكلمة المرور، وبعد ذلك يتم الضغط على خانة إصدار الإقامة، وبعدها سوف يتم ظهور المهنة ورقم الحدود واسم السائق،وبالتالي يتم تجديد الإقامة بكل سهولة، وتعتبر هذه الخدمة من أفضل الخدمات المتاحة للمقيمين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية.