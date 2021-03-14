نظام الكفالة الجديد بالسعودية 1442 يدخل حيز التنفيذ اليوم؛ حيث قامت المملكة العربية السُّعُودية اليوم الموافق الأحد بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس لعام 2021م وبتاريخ 1 من شهر شعبان لعام 1442 هجرياً؛ بالبدء في إنهاء الكثير من القوانين التي كانت قائمة في ظل نظام الكفالة السابق للعمال القادمين من بلاد أخري للعمل بالمملكة، وقامت المملكة اليوم بإطلاق قوانين جديدة لمن يرغب بعد الآن بالعمل بها ويكون من خارج البلاد، وفيما يلي سوف نقوم بشرح كافة التفاصيل والأخبار التي صدرت من المملكة عن هذا الموضوع علي موقع ثقفني.

نظام الكفالة الجديد بالسعودية 1442

قامت وزارة الموارد البشرية داخل المملكة العربية السُّعُودية منذ عدة أشهر بالتصريح بأن يوجد لديهم نية بإلغاء نظام الكفالة الذي كان يوجد بين العامل الوافد من بلد أخرى وصاحب العمل الذي يتولى أمره داخل المملكة؛ وكان ذلك في شهر نوفمبر من العام الماضي 2020م، وقد تم ذلك؛ وقامت وزارة العمل والحكومة في المملكة بالتصريح عن البَدْء في تنفيذ هذه المبادرة التي تم التصريح عنها العام الماضي بدأَ من اليوم 14 من شهر مارس وإلغاء نظام الكفالة والعمل بقوانين أخري.

ويري البعض أن إلغاء نظام الكفيل سوف يظلم مجموعة كبيرة من العمال المتواجدين في المملكة والذين اعتادوا علي هذا النظام القائم منذ سنوات طويلة؛ ولكن الوزارات المسؤولة داخل السُّعُودية لديها وجهة نظر أخرى وتري أن هذا التعديل والقوانين الجديدة سوف تعود بالإفادة الكبيرة علي المملكة وعلي العمال أصحاب الكفاءات.

أهداف نظام الكفالة الجديد بالسعودية

يتضمن نظام الكفالة التي قامت بإطلاقة المملكة العربية السُّعُودية عدة أهداف تري المملكة أنها سوف تكون في صالح البلاد والمواطنين؛ وجاءت الأهداف كالتالي:

تري المنظومة الحكومية بالسعودية أن فرض قوانين جديدة تحد من كفالة العمال القائمين بها هو بمثابة هدف كبير يساعد علي تطوير بيئة العمل داخل المملكة في جميع المجالات.

يهدف أيضاً إلي خلق فرص لمن هم أصحاب الكفاءات العالية؛ بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين لتزداد بالحد المطالب به؛ وهذا ما تحتاج إليه المملكة لتنفيذ خطتها الاقتصادية في الأعوام القادمة.

بالإضافة إلي تحقيق هدف وزارة الموارد البشرية ووزارة العمل في المملكة في صنع بيئة اقتصادية تجذب المستثمرين في جميع دول العالم؛ ويقع هذا الهدف ضمن الرؤية التي وضعتها المملكة لعام 2030م التي تتوقع بها المملكة أنها سوف تكون رائدة في المجال الاقتصادي عند الوصول إلي هذا العام.