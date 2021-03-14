استعلام عن الراتب في التأمينات الإجتماعية برقم الهوية 1442

اعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن توفيرها لخدمة الاستعلام عن الراتب من خلال الانترنت بشكل إلكتروني من خلال رقم الهوية، مما يوفر على المواطنين مجهود الانتقال إلى المؤسسات الحكومية وإهدار الكثير من الوقت، حيث يمكن الاستعلام عن راتب التامينات الاجتماعية اونلاين من خلال فقط الموقع الإلكتروني.

استعلام عن الراتب في التأمينات الإجتماعية

يمكن لكل مواطن أن يستفيد من خدمة الاستعلام عن راتب في التأمينات الإجتماعية برقم الهوية ، ويكون هذا من خلال عدة خطوات واضحة:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط التالي استعلام عن الراتب في التأمينات الإجتماعية برقم الهوية.

يتم كتابة اسم المستخدم كامل أو المستفيد من المعاش ورقم هويته أو رقم جواز السفر.

يتم إدخال البيانات اللازمة للمستفيدين من المعاش.

يتم الضغط على إختيار “عرض مدة الاشتراك”

يتم إدخال الرقم التأميني الخاص بالوظيفة الذي تود الإستعلام عنها.

يتم الضغط على أيقونة “معلومات الأجر”

يتم ظهور شاشة كبيرة فيها كل تفاصيل الراتب.

لابد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح.

خطوات الاستعلام عن الراتب من رقم الهوية

الاستعلام عن الراتب في التأمينات الإجتماعية برقم الهوية من أهم الخدمات التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تتيح العديد من الخدمات الأخرى مثل الاستعلام عن التأمينات من خلال السجل المدني، والاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الأجتماعية، و الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية، ويتم الاستعلام عن الراتب الوطني من خلال رقم الهوية والتحقق من الاشتراك في التامينات من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الخاص بالتأمينات الإجتماعية من خلال الرابط التالي استعلام عن الراتب برقم الهوية.

يتم اختيار خدمة “خدمات أونلاين”.

منها يتم إختيار كلمة “التأمينات أون لاين”

يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

هناك العديد من الاختيارات، نضغط منها على زر مدة الاشتراك.

يقوم المستخدم باختيار الوظيفة الذي يكون هو مقيد عليها بالوقت الحالي.

يتم تحديد جهة العمل الذي يقوم المستخدم بالعمل فيها.

يقوم بالضغط على زر معلومات الأجر، ومنها يظهر بعدها صفحة كبيرة بها كل تفاصيل الأجر الخاص به.