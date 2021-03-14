يسعى الكثير من المواطنين بالمملكة لمن تجاوز منهم عمر الـ 40 ومضي له مدة كبيره في العمل إلي إرساء خطة للتقاعد المبكر حتي يتسنى له توفير مصدر دخل مناسب وعيش كريم ، ومن منطلق حرص حكومة المملكة العربية السعودية علي توفير حياة كريمة وضمان اجتماعي افضل للمواطنين و إرساء للقواعد الخاصة برؤية المملكة 2030 فقد وضحت المؤسسة العامة للتقاعد عدة ضوابط لمن يحق لهم الحصول علي مكافأة تقاعد مبكر واشتراطات ونسب هذه المكافأة وفق معايير تحدد خطة التقاعد المبكر بالمملكة وتكفل للمواطن عيش كريم خاضع للدعم الحكومي ومتماشي مع معدلات التضخم في الأسعار وتغيرات الحياة بالمملكة.

وفيما يلي نعرض لكم اشتراطات خطة التقاعد المبكر بالمملكة:

مدة خدمة لدي صاحب العمل لا تقل عن 25 عاماً بما لا يشمل الإجازات التي حصل عليها العامل سواء المرضية أو السنوية منها

أسباب قهرية أو مرضية مثبته ومصدقة بما يتوافق وحالات الحصول علي موافقة التقاعد المبكر

مدة الخدمة المحددة لا يقل عن 5 أعوام ويفضل أن تكون 20 عام صافي للحصول علي النسبة الأقصى من المكافأة

كما نوضح الحلات المرضية والقهرية التي يصدر بشأنها موافقة علي مكافأة تقاعد

شهادة عدم لياقة طبية من الجهات الحكومية المعتمدة

الفصل من العمل بعد 15 عام من إتمام الخدمة دون أن تكون الأسباب أخلافية

إتمام 8 سنوات علي الأقل في الخدمة العسكرية

بلوغ سن الـ 42 لرتبة الملازم

بلوغ سن الـ 48 لرتبة نقيب

بلوغ سن الـ 50 لرتبة رائد

بلوغ سن الـ 52 لرتبة مقدم

بلوغ سن الـ 58 لرتبة لواء

بلوغ سن الـ 56 لرتبة عميد

بلوغ سن الـ 44 لرتبة جندي

ويراعي عن تقديم طلب التقاعد قبل الأعمار السالف ذكرها :

أن يكون عدد سنوات خدمة مقدم الطلب خمس وعشرون عام علي الأقل إن كان من الذكور وأن يكون عدد سنوات خدمة مقدم الطلب عشرون عام إن كان من الإناث

أن تحتسب نسبة اثنان بالمائة حسم من قيمة راتب التقاعد عن كل عام منتقص من الأعمار التي تم ذكرها سالفاً.

وفي النهاية يجب علي المواطن إعداد خطة إضافية لتحسين مستوي معيشته عند التقاعد فضلا عما تقدمه الدولة له من دعم ويمكنكم أيضاً الاطلاع علي طريقة احتساب راتب التقاعد عبر موقعنا.