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عمر شويل - جدة خطوات وشروط تفعيل هوية مقيم الرقمية 1442 من الجوازات السعودية يبحث الكثير من القيمين في الملكة العربية السعودية عن كيفية تفعيل هوية مقيم رقمية، وقد جاءت إتاحة استخراج هوية مقيم الرقمية لكي يستطيع كل من المواطن والمقيم الاستفادة من التقنيات الرقمية على حد سواء، أوضحت الأحوال المدنية السعودية عن طريقة استخراج هوية مقيم الرقمية، حيث أنها تفيد حال تم طلبها من الجهات الأمنية وليس بحوزة المواطن ما يثبت شخصيته، ويمكن من خلال الهوية الرقمية أن يتم التعرف على الشخص عن طريق إبرازها للجهات المختصة في أي مكان، ويمكن حفظها على الهاتف المحمول وعرضها بدون الحاجة إلى وجود إنترنت بعد أن تتم طباعتها وتنزيلها وحفظها في الجهاز، كما يمكن معرفة خطوات استخراج هوية مقيم الرقمية و طريقة تفعيلها عبر أبشر أفراد.

خطوات تفعيل هوية مقيم الرقمية 1442

أوضحت الجوازات أنه سيستفيد من الخدمة حاملو هوية مقيم سارية الصلاحية، ويمكن تفعيلها من خلال مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها، وتكون هذة الخطوات كما يلي:

أن يقوم المستفيد بتحميل تطبيق أبشر أفراد. قم بتسجيل الدخول لحسابك في أبشر أفراد. علي المستفيد اختيار خدماتي. أن يقوم المستفيد باختيار تحميل هوية مقيم الرقمية. في نهاية الصفحة قم بالضغط علي تحميل هوية مقيم.

تسليم هوية مقيم عبر البريد من خلال بوابة مقيم

أعلنت الجوازات السعودية أنه عبر بوابة مقيم ستصل هوية مقيم من خلال خدمة توصيل الوثائق عند إكمال إجراءات الإصدار أو التجديد، وقد ذكر الحساب الرسمي للمدرية الجوزات السعودية علي موقع “توتير” أنه سعيا منها لتوفير الوقت والجهد لعملاءها أتاحت أمكانية توصيل هوية المقيم بشكل الكتروني عن طريق بوابة مقيم.

قيمة الغرامة لتأخير تجديد هوية المقيم

أوضحت مدرية الجوازات السعودية أن في حال عدم تجديد الهوية للمقيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاءها، يتوجب عليه سداد قيمة الغرامة المذكورة، وتكون كالتالي:

في حالة تأخر المقيم عن تجديد الهوية للمرة الأولي يتوجب علية دفع غرامة بقيمة 500 ريال سعودي . إذا تأخر المقيم للمرة الثانية في تجديد الهوية عن معادها المحدد عليه بدفع غرامة مالية بقدر 1000 ريال سعودي . و أخيرا إذا تكرر عدم التجديد للمرة الثالثة يتعرض المقيم للعقوبة بالأبعاد .

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية أطلقت مؤخرا نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية عبر تطبيق أبشر أفراد بمسمى الهوية الرقمية لتسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم البطاقة، كما أن الجوازات السعودية تعلن عن الغرامة المحددة لتأخير تجديد هوية المقيم.