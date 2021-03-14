اعفاء مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية

اعفاء مصرف الراجحي، هو دائما احد الخدمات التي يبحث عنها جميع عملاء بنك الراجحي سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ويعتبر الراجحي بنك احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية في تقديم خدمات مصرفيه مميزه، من بين هذه الخدمات تمويل شخصى بدون تحويل راتب، وأيضا تمويل الراجحي الجديد وغيرها من الخدمات الأخري، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خدمه اخرى يقدمها مصرف الراجحي وهى اعفاء بنك الراجحي الجديد، وسوف نتعرف على كل تفاصيل هذا الاعفاء.

اعفاء مصرف الراجحي

بنك الراجحي يقوم بتقديم اعفاء كامل للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهذا الاعفاء يقدم لكل من لا يقدر على سداد الأقساط المتبقية من القرض الذي تم الحصول عليه، وتعتبر هذه احد اهم الخدمات التي يقدمها الراجحي إلى جميع عملائه الغير قادرين على سداد قيمة القرض، وهناك شروط تم وضعها من قبل البنك من اجل تقديم اعفاء مصرف الراجحي، وسوف نتناول هذه الشروط من خلال السطور القادمة بالتفاصيل.

الحالات التي يتم الحصول على اعفاء مصرف الراجحي

إذا توفى الشخص صاحب القرض يتم الاعفاء من القرض.

إصابة الشخص صاحب القرض بحادثه أدت إلى عجز تام أو فشل في احد أعضاء الجسم.

خطوات تقديم طلب اعفاء مصرف الراجحي

هناك خطوات يجب اتباعها من اجل تقديم طلب اعفاء من بنك الراجحي، وهذه الخطوات كالتالي.

أولا عليك الدخول على موقع بنك الراجحي الإلكتروني.

يقدم المواطن السعودي صوره من الهوية الوطنية للحصول على الاعفاء.

يقدم المقيم صوره من الاقامه الخاصة به للحصول على الاعفاء.

يقدم خطاب من جهة عمل مقدم الطلب للحصول على الاعفاء بها الراتب الشهرى والمسمى الوظيفي.

شروط الحصول على قروض بنك الراجحي

لا يتجاوز عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي 60 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده. لا يقل الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل عن 2000 ريال سعودي. أن لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

يعتبر مصرف الراجحي من اعرف البنوك داخل المملكة العربية السعودية، ودائما ما يسعى البنك على تقديم افضل الخدمات المصرفية المميزة، يأتي في مقدمتها اعفاء مصرف الراجحي.