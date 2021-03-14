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خطوات الإستعلام عن موعد صرف الضمان الإجتماعي لشهر مارس 2021 ، يحرص الكثير من المواطنين محدودي الدخل بالمملكة العربية السعودية على الإستعلام والبحث الدائم عن ظهر موعد صرف رواتب الضمان الإجتماعي لسد احتياجاتهم المعيشية، وقد كثُر البحث في هذه الأيام عن موعد صرف راتب الضمان الإجتماعي لشهر مارس 2021، والذي اتاحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لتقديم الدعم المالي وتوفير مستوى معيشة مناسب للأسر محدودة الدخل، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أنه سيتم صرف رواتب الضمان الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021 م لشهر شعبان 1442ه‍ للمستفيدين الذين يتم صرف راتب الضمان لهم بشكل شهري وتنطبق عليهم الشروط التي حددتها الوزارة. خطوات الإستعلام عن راتب الضمان الإجتماعي لشهر مارس 2021م الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

تسجيل الدخول بإدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور.

الدخول على خانة الخدمات الإلكترونية والضغط على الإستعلام عن الضمان الإجتماعي

ادخال بيانات طلب الإستعلام في الخانة المُخصصة لها بشكل صحيح مثل رقم الهوية ورقم الجوال.

سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم على الجوال الذي تم تسجيله.

إدخال الرقم في الخانة المُخصصة له، والضغط على زر الإستعلام، وبعد ذلك ستظهر كافة التفاصيل الخاصة براتب الضمان الإجتماعي. الفئات المُستحقة براتب الضمان الإجتماعي والتي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الايتام الذين لا عائل لهم.

أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذين تجاوزوا الستين من العمر والذين ليس لديهم القدرة على العمل وليس لديهم عائل.

ذوي الإعاقات المختلفة والتي تمنعهم عن القيام بالعمل.

الأسر السعودية التي ليس لها عائل.

للنساء التي ليس لهم عائل أو مصدر دخل.

المرأة المطلقة التي لم تتزوج بعد الطلاق وليس لها أي مصدر دخل.

أسرة السجين الذي تتجاوز مدة حبسه ستة أشهر ولا يوجد لديهم مورد للدخل. شروط الحصول على راتب الضمان الإجتماعي أن يكون سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة.

أن يقل دخل الأسرة أو الفرد المُستقل عن قيمة الحد الأدنى للمعاش المحتسب.

أن تنطبق على المستفيد الشروط المُحددة في لائحة الوزارة. موعد مباراة ميلان ونابولي اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإيطالي الوسوم عمر شويل - جدة خطوات الإستعلام عن موعد صرف الضمان الإجتماعي لشهر مارس 2021 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

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