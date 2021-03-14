نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد نظام الكفيل الجديد بالسعودية وتفاصيل عن وضع العاملين بها في المقال التالي
فوائد نظام الكفيل الجديد بالسعودية ، بعد نظام دام أكثر من 71 عاماً في المملكة العربية السعودية، قررت السعودية تطبيق نظام جديد يحفظ حقوق العاملين والوافدين، ويعمل علي القضاء علي تأشيرات السوق السوداء، ويعمل أيضا علي الحد من فكرة استغلال الوافدين للعمل من الخارج، أصدرت السعودية قرار بإلغاء نظام الكفالة اليوم 14 من شهر مارس عام 2021 ويصبح القرار نقلة وتغيير قوي في النظام الخاص بتلك النقاط التي سنذكرها في التالي فوائد نظام الكفيل الجديد بالسعودية وتفاصيل عن وضع العاملين بها الآن.
فوائد نظام الكفيل الجديد بالسعودية
يعمل النظام الكفيل الجديد من السعودية علي القضاء علي الطرق التي يتم بها استغلال العاملين في السعودية بسبب حاجتهم إلي الكفالة.
- أعطت السعودية حق إلي العامل بها بحرية التنقل بين الوظائف في إطار قوانين محددة تحفظ حقوق الطرفين في العقد .
- يعمل النظام علي إكساب سوق العمل المرونة اللازمة وإعطائه الجاذبية، حتى يسمو ب حقوق طرفي العقد.
- يحد من حدوث المشاكل والقضايا المتعلقة بالعمالة .
- يحد من استحواذ السوق السوداء علي التأشيرات .
- الحد من المشاكل بين صاحب العمل والوافد .
- زيادة التنافس الشريف بين الوافد والسعودي.
- التقليل من بلاغات التغيب أو الهروب من قبل العمالة الوافدة.
- تطوير بيئة العمل وبناء سوق جديدة في المملكة السعودية.
طرق توافر خدمات نظام الكفيل الجديد
- يوفر موقع ومنصة ( قوي ) نظام في حفظ حقوق العامل في حرية التنقل الوظيفي .
- توفر منصة ( أبشر) في إفادة حق الوافد في السفر خارج حدود المملكة السعودية .
- موقع ( مدد ) لحماية أجر العاملين الوافدين والحد من المشاكل بخصوص هذه الجزئية.
- منصة ( ودي ) للسيطرة والحد علي بلاغات الهروب السابقة.
عاملين خارج تطبيق النظام الجديد
النظام السابق يطبق علي المذكورين أدناه ولا يعتبر المذكورين من المستفادين بفوائد نظام الكفالة الجديد وهما:
- السائقين في القطاع الخاص .
- الحارسين.
- العمالة المنزلية.
- الرعاة.
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