طريقة حجز موعد في السفارة السودانية بالرياض

حجز موعد بـ السفارة السودانية في الرياض، حيث يبحث الكثير من المقيمين في المملكة عن هذه الخدمة، وتقدم السِّفَارة السودانية في الرياض الكائنة في عاصمة المملكة العربية السُّعُودية، برئاسة السفير محمد العِوَض، العديد من الخِدْمَات للجالية السودانية في السُّعُودية، والتي يأتي على رأسها “حجز موعد للوصول إليها”، للحد من الزحام في ظل انتشار الجائحة المستجدة.

حجز موعد في السفارة السودانية بالرياض

حيث تقدم العديد من الخدمات ومنها تجديد جواز السفر، الذي يجب تجديدة قبل أنتهاء فترة صلاحية الإقامة، ونرصد لكم في السطور التالية، خطوات حجز موعد مسبق في السفارة السودانية بالرياض، لمن يحتاج خدمة معينة منها، وذلك وفق ما يلي:

ادخل على موقع السفارة السودانية في الرياض.

في الرياض. اضغط على “الخدمات الإلكترونية” ومن القائمة “حجز المواعيد”، اضغط على “احجز من هنا”.

اقرأ الشروط والتعليمات بدقة.

اختر الخدمة الحكومية التي تحتاجها، ثم الوقت والتاريخ.

أدخل البيانات الخاصة بك، وسوف تصلك رسالة تؤكد الموعد الخاص بك في السِّفَارة السودانية.

السفارة السودانية بالرياض هاتف

هناك العديد من طرق التواصل مع السفارة السودانية في الرياض، وهي:

عنوان السفارة السودانية بالرياض: 8394 عبد الله بن حذافة السهمي – حي السفارات، الرياض (12523-3764).

رَقَم الهاتف للسفارة السودانية بالرياض:( 00966114887979).

البريد الإلكتروني للسفارة السودانية بالرياض: [email protected]

تفتح السفارة أبوابها من الأحد وحتى الخميس، ويوما الجمعة والسبت عطلة.

يبدأ دوام العاملين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

السفارة السودانية بالرياض تجديد جواز

يحرص الكثير من المواطنين السودانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية على تجديد جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بفترة كافية، ونرصد لكم فيما يلي خطوات تجديد الجواز لتفادي العقوبات القانونية على المخالفين، وذلك باتباع هذه الإجراءات:

يشترط الحضور إلى مقر السِّفَارة السودانية في الرياض شخصيًا، وإحضار صورة من الرقم الوطني الخاص بك، وصورة من جواز السفر القديم، وخلو طرف من الضرائب والزكاة لمقدم الطلب.

في حالة تجديد جواز السفر الخاص بطفلك، فيجب إحضاره مع شخصيًا.

رسوم تجديد جواز السفر العادي 530 ريالا سعوديا.

رسوم تجديد جواز السفر للطالب 305 ريالا سُعُودي.

رسوم جواز السفر للطفل 210 ريالا سعودي.

رسوم تجديد جواز السفر التجاري 2.031 ريالا سعوديا.

رسوم جواز السفر العادي 215 ريالا سعوديا.