نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُدرسة منصة مدرستي التعليمية تنقذ طالبة في المرحلة الابتدائية من حرامي يقتحم المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة معلمة منصة مدرستي سبب إنقاذ طالبة الإبتدائي من حرامي بسكين تصدر هذا الخبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تداول فيديو تستنجد فيه طالبة تدعى ” رهف ” بمعلمتها عبر منصة مدرستي من محاولة سطو مسلح في غياب والدتها نعرض لكم تفاصيل الحادث بعد أن قامت المعلمة بإنقاذ الطفلة من موقف مروع.

من الجدير ذكره أنه بهذا النبأ العاجل، نرى أن منصة مدرستي أصبحت فوائدها ليست تعليمية فقط، إنما إنسانية أيضأً، ولكن يُذكر أن منصة مدرستي التعليمية في المقام الأول هدفها إفادة الطلاب في جميع الصفوف الدراسية المختلفة، حيث يقدم المعلمين والمعلمون الشرح للدروس التعليمية في مناهجهم المقررة في الفصل الدراسي الثاني.

معلمة منصة مدرستي تنقذ طالبة

انتشر بالأمس عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسجل من حصة مدرسية عن طريق منصة مدرستي التعليمية تظهر فيه محاولة اقتحام حرامي لمنزل طالبة ابتدائي، لتلاحظ المعلمة من خلف الطالبة من خلال الكاميرا محاولة شخص غريب ملثم يحاول اقتحام النافذة مستغلاً غياب الأم، فنبهت المعلمة الطالبة موجهة إياها بتصويب الكاميرا باتجاه النافذة لتتمكن من تحديد شكل اللص لتقوم بإبلاغ الشرطة على الفور، كما أبلغتها أن تبقى المايكروفون مفتوحاً، ثم بدأت الطالبات في التخفيف عن زميلتهن، كما توجهت أحد الأمهات من المنزل لإنقاذ البنت تزامناً مع وصول الشرطة في مشهد يكاد يكون أقرب لمشاهد الدراما.

منصة مدرستي التعليمية

جاء هذا الموقف ليعد تتويجاً لعام كامل استمرت فيه وزارة التربية والتعليم السعودية من تقديم كافة خدمات التعليم من حصص ودروس ومراجعات عبر منصة مدرستي في ظل خطة مواجهة أزمة كوفيد 19 والعمل على خفض التجمعات ومنها التجمعات المدرسية حرصاً على سلامة الطلاب وأطلقت الوزارة منصة مدرستي التعليمية لمواكبة العملية التعليمية وعدم تأثرها بحالة الوباء العالمي.

ويتواصل المعلمون مع الطلاب عن طريق المنصة بالصوت والصورة ليقدموا لهم الشرح الكامل للدروس ويقدم الطلاب الواجبات المطلوبة منهم عن طريق المنصة أيضاً، هذا وقد كانت المنصة متاحة طيلة الفترة الماضية دون توقف للعمل على استمرار العملية التعليمية حفاظاً على مستقبل الطلاب.

خطوات دخول منصة مدرستي التعليمة

الخطوة الأولى: عليك أيها الطالب أن تقوم بفتح رابط منصة مدرستي التعليمية الرسمي.

الخطوة الثانية: عليك أيها الطالب أن تقوم بإدخال اسم المستخدم الخاص بك، وأن تقوم بإدخال كلمة المرور، وتضغط على تأكيد للدخول.

ومن الجدير ذكره أنه بإمكانك أن تقوم بالدخول من خلال رابط توكلنا أو من خلال مايكروسوفت تيمز في حالة عدم قدرتك على الدخول من الرابط الرسمي للمنصة.

تطويرات منصة مدرستي التعليمية

من الجدير ذكره أن فريق العمل المتخصص لتطوير منصة مدرستي التعليمية السعودية في المملكة العربية السعودية دائماً ما يطور في المنصة التعليمية، عن طريق إضافة مختلف الأدوات، وأخرها عدداً من الفيديوهات التفاعلية، التي بإمكان الطالب تنزيلها على هاتفه المحمول على جهاز الحاسوب الخاص به، ويستطيع مشاهدته في أي وقت يريده.